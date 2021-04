Dworczyk o szczepieniach w aptekach i przyspieszonych dostawach. Morawiecki: otrzymamy ponad 4 miliony dawek

Producent szczepionki Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie kolejnych dawek do Uni Europejskiej. Łącznie do czerwca samej szczepionki Pfizer mamy otrzymać około 4,2 miliona dawek - przekazał w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił, że Polska może otrzymać w tym czasie około 2,5 miliona dawek tego preparatu.