Jak zapisać się na szczepienie? Dworczyk: będą trzy kanały rejestracji

Dworczyk: Zdolności operacyjne do szczepień, które zbudowaliśmy, to 3,7 miliona miesięcznie. Ze względu na ograniczenia w dostawie, powoduje to, że nie wykorzystujemy naszych wszystkich zdolności w zakresie szczepień. Wierzymy, że szczepionki będą docierać do Polski coraz szerszym strumieniem.