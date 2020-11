"Byłabym ostrożna z wyrokiem, że jest to absolutne panaceum na tę chorobę"

To jest na pewno optymistyczna wiadomość, ale optymizm jest troszeczkę umiarkowany. Znam historię szczepionek, która jest dość kręta. Czasami obietnice zawodzą - powiedziała w TVN24 wirusolog, profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odniosła się do informacji o wynikach badań nad szczepionką na koronawirusa koncernu Pfizer.

"Optymizm jest troszeczkę umiarkowany"

- Tutaj jest to bardzo obiecujące, ale tak jak mówię, to jest wciąż jeszcze nie szczepionka. To jest zapowiedź szczepionki. Bardzo daleko posunięta, bo ta zapowiedź jest z dużej firmy po wykonaniu badan klinicznych trzeciej fazy na bardzo dużej grupie osób, ale w dalszym ciągu te wyniki są wciąż wstępne – zaznaczyła. - To jest konferencja prasowa, a nie raport szczegółowy z wyników tych badań – dodała.

Powiedziała, że "to, co na pewno firma sprawdziła, to jest bezpieczeństwo, że szczepionka nie daje, przynajmniej doraźnie, żadnych skutków ubocznych i sprawdziła, że wśród czterdziestu kilku tysięcy osób, które otrzymały szczepionkę, połowa z nich szczepionkę, połowa placebo, a więc coś, co imituje szczepionkę, ogromna większość odpowiedziała, wyprodukowała w swoich organizmach narzędzia obronne". - Czy te narzędzia będą skuteczne, to sprawdzono od miesiąca czy dwóch - mówiła profesor i dodała, że fakt, iż chorobę COVID-19 rozwinęły głównie osoby z grupy placebo, która nie dostała prawdziwej szczepionki, jest "bardzo zachęcający".