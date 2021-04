"Musimy przyspieszyć z akcją szczepień. Jesteśmy średniakiem w Europie"

W nocy ze środy na czwartek, bez zapowiedzi, ruszyły zapisy na szczepienia dla osób od 40. do 59. roku życia, które zgłaszały wcześniej gotowość przyjęcia preparatu. Były one zapisywane na terminy w kwietniu i maju. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk wyjaśniał rano w RMF FM, że "w ostatnich dwóch dniach ta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy dla osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji". Na późniejszej konferencji prasowej mówił, że "nastąpiła usterka w systemie", a osoby pomiędzy 40. a 59. rokiem życia powinny być rejestrowane na drugą połowę maja. Zmienił tę deklarację po południu, uzależniając termin szczepienia między innymi od wieku pacjentów.