Dworczyk: zmiany legislacyjne dotyczące szczepień po Świętach Wielkanocnych

Dworczyk powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że po przedstawieniu przez premiera Mateusza Morawieckiego we wtorek zmian w Narodowym Programie Szczepień , będzie musiała zostać zmieniona uchwała rządu regulująca wszystkie kwestie związane ze szczepieniami. - Ponadto zostanie wydane rozporządzenie ministra zdrowia na podstawie znowelizowanej i przyjętej przez Sejm we wtorek ustawy dotyczącej poszerzenia zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień przeciw COVID-19 - powiedział szef kancelarii premiera.

Zmiany w harmonogramie szczepień

We wtorek premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk zapowiedzieli zmiany w harmonogramie szczepień. Zakłada on między innymi zwiększenie liczby punktów szczepień, zwiększenie grona osób kwalifikowanych do szczepienia oraz wprowadzenie szczepień populacyjnych. Według zapowiedzi rządu nowy plan przewiduje wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.