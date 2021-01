Kuczmierowski o "krytycznym momencie". Dworczyk: pisemne informacje otrzymaliśmy dopiero wczoraj

Do godziny 14 w poniedziałek pierwszą dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepionych zostało 475 264 pacjentów, od niedzieli trwają szczepienia drugą dawką - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Poinformował, że w poniedziałek do Polski przyleciało 176 tysięcy dawek szczepionki zamiast 360 tysięcy. Zapewnił, że szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia zaczną się planowo 25 stycznia. Dodał, że nieco wydłuży się czas szczepień grupy zero.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk przypomniał na konferencji prasowej, że 25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia - tych, którzy wyrazili zarejestrowanie. - Na ten moment udało się uruchomić rejestrację terminów w 5593 punktach, mamy ponad 2 miliony terminów, które zostały umieszczone w centralnym kalendarzu szczepień - zaznaczył Dworczyk.

- Jeśli chodzi o zgłoszenia gotowości do szczepienia, to na godzinę 14.00 to było 1 milion 470 tysięcy zgłoszeń wysłanych przez formularz "szczepimy się" i stronę pacjent.gov.pl - poinformował szef KRPM.

Przypomniał, że każda osoba między 18. a 69. rokiem życia, która się zgłasza, dostaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres mailowy. - Jak tylko nadejdzie czas grupy wiekowej, do której należy taka osoba zgłaszająca się, wtedy będzie kontakt i pierwszeństwo dla tych osób w zapisie na wolne terminy do szczepień - powiedział Dworczyk.

"Polska została zaskoczona"

Na popołudniowej konferencji prasowej w poniedziałek Dworczyk wskazywał, że Polska, podobnie jak cała Unia Europejska, została pod koniec ubiegłego tygodnia zaskoczona informacją, że koncern Pfizer "praktycznie z dnia na dzień, a właściwie z tygodnia na tydzień zamierza w sposób znaczący obniżyć dostawy szczepionek do wszystkich krajów UE". - Informacje pisemne na temat nowego harmonogramu otrzymaliśmy wczoraj wieczorem dopiero - dodał.

Jak tłumaczył, w związku z tym w poniedziałek w Agencji Rezerw Materiałowych, w Ministerstwie Zdrowia oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia trwało "przeliczanie" harmonogramu tak, by dostosować go do nowej sytuacji.

- Dziś do godziny 14.00 475 264 pacjentów zostało zaszczepionych pierwszą dawką, od wczoraj też trwają szczepienia drugą dawką przeciw COVID-19 - powiedział Dworczyk.

"W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby tych szczepionek"

Dworczyk poinformował, że w poniedziałek do Polski zamiast 360 tysięcy przyleciało 176 tysięcy dawek szczepionki. - W kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tysięcy a 296 tysięcy (dawek), potem nieco więcej. W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby tych szczepionek - powiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień.

Zaznaczył jednocześnie, że są zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie, więc - podkreślił - te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia.

Zapewnił też, że szczepienia dla seniorów powyżej 70. roku życia zaczną się zgodnie z planem, czyli 25 stycznia.

- Jesteśmy zmuszeni nieco wydłużyć szczepienia grupy zero, wiąże się to właśnie ze zmniejszaniem dostarczanych dawek przez firmę Pfizer - powiedział Dworczyk.

Jak tłumaczył, ze względu na zmniejszenie dostaw zamiast 330 tysięcy osób z grupy zero, do której należy m.in. personel medyczny, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu "będziemy mogli zaszczepić około 130 tysięcy".

- Zrobimy wszystko, aby szczepienia grupy zero zostały zakończone w lutym. Mamy nadzieję i są pewne widoki na to, że zrobimy to wcześniej niż w drugiej połowie miesiąca, ale to jest też uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu - mówił Dworczyk.

"W lepszej sytuacji jesteśmy my oraz inne kraje"

Podkreślił, że decyzje firmy Pfizer - o tymczasowym zmniejszeniu dostaw szczepionek do krajów europejskich - "wpłynęły na harmonogram szczepień w Polsce, podobnie jak w innych krajach".

- W lepszej sytuacji nieco jesteśmy my oraz inne kraje, które zdecydowały się odkładać szczepionki na drugą dawkę. W gorszej sytuacji są kraje, które wykorzystywały wszystkie szczepionki od razu. Mamy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie poprawie - powiedział Dworczyk.

Dodał, że "według informacji na razie nieoficjalnych, jest duża szansa, żeby trzecia szczepionka firmy AstraZeneca została zarejestrowana do końca tego miesiąca". - Wtedy możemy liczyć, że jej dostawy do Polski rozpoczęłyby się jeszcze w lutym - powiedział minister.

"Mamy w magazynach prawie 610 tysięcy szczepionek"

- Mamy w magazynach 609, prawie 610 tysięcy szczepionek, natomiast liczba szczepionek dostarczonych już do punktów szczepień to 647 tysięcy sztuk. Cały czas mamy na szczęście niewielką ilość niepożądanych odczynów szczepiennych - to jest 133 takie odczyny na właśnie ponad 475 tysięcy wykonanych szczepień - poinformował.

Kuczmierowski: musimy bardzo poważnie zrewidować nasze plany

Jak powiedział w czasie konferencji prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, jesteśmy w "krytycznej sytuacji" i "musimy zrewidować nasze dotychczasowe plany". - Nasz plan to przy użyciu łącznie dawek Moderny, jak i Pfizera około 260-280 tysięcy szczepień w najbliższym tygodniu - mówił.

W piątek firmy farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ubiegłego roku. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

Autor:kb/kab

Źródło: PAP