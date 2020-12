Dr Sutkowski: Nie czas rozmawiać w gronie tych, którzy się kompletnie nie znają. Dziś zmarło 497 osób

Odmówiliśmy światu tego, żeby był skomplikowany. Trzeba przywrócić sprawność nauce, inteligencji, nie tumanerii - powiedział w TVN24 prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski. Zwrócił uwagę, że chociaż niebawem w Polsce rozpoczną się szczepienia na koronawirusa, to "jest około 60 procent osób, które nie chcą się szczepić". - Nie czas teraz na to, żebyśmy rozmawiali w gronie osób, które się kompletnie na tym nie znają. To już nie ten czas, 497 osób zmarło dzisiaj - podkreślił.

Od początku epidemii COVID-19 w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1 239 998 osób. Zmarło 26 752 z nich. W czwartek - podając najnowsze dane - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 115 nowych infekcjach. Przekazało także informację o śmierci 497 osób, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

26 grudnia do Polski mają trafić szczepionki na koronawirusa. Proces szczepień rozpocznie się w Polsce 27 grudnia, a jako pierwsi preparat otrzymają pracownicy służb medycznych w szpitalach węzłowych.

"Najlepszy moment, żebyśmy wzięli sprawy w swoje ręce"

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski zwracał w TVN24 uwagę, że w Polsce "jest około 60 procent osób, które nie chcą się szczepić". Dodał, że "trudno powiedzieć", skąd się bierze ich niechęć.

- To jest mieszanina rożnych rzeczy, to nie jest tylko strach. To jest niewiara w koronawirusa, to jest niewiara w naukę, to jest brak zaufania do wszystkich i wszystkiego. Taki mamy świat dookoła - ocenił.

- Ja staram się przede wszystkim pokazywać przykłady, mówić o tym, że my lekarze, fachowi pracowniczy służby zdrowia, powinniśmy dawać przykład. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? To jest najlepszy moment, żebyśmy wzięli sprawy w swoje ręce, to po pierwsze - mówił Sutkowski. - Po drugie, staram się powiedzieć o tym, że świat niestety trochę nam uciekł - dodał.

Zdaniem prezesa WLR "trzeba przywrócić sprawność nauce, inteligencji, nie tumanerii". - Mówię o prostych przykładach tej tumanerii. Odmówiliśmy bowiem światu tego, żeby był skomplikowany. Byle, przepraszam, głąb - byle dosadny - w internecie jest ekspertem naukowym - wyjaśniał.

Doktor Sutkowski podkreślił, że walczy z mitami na tematy związane z epidemią COVID-19. - Mówię o tym językiem prostym, bo z jednej strony mamy pewną cegłę, pewną bazę wiedzy, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy na medycynie nie muszą się znać. Tym spoiwem powinna być właśnie spokojna edukacja, odpowiedź na wszelkie pytania, ale równocześnie ma być to rozmowa ekspertów - wskazywał.

Według gościa TVN24 "nie czas teraz na to, żebyśmy rozmawiali w gronie osób, które się kompletnie na tym nie znają". - To już nie ten czas, 497 osób zmarło dzisiaj proszę państwa. Dzisiaj przy tym pustym talerzu wigilijnym pomyślmy o nich i o ich rodzinach. Pomyślmy o tych, którzy zmarli z powodu COVID-u, i pomyślmy o tych, którzy jeszcze zginą z powodu COVID-u. Także przez nasze złe zachowanie - dodał prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

