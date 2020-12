Nie ma zaczerwienienia, nie łamie mnie w kościach. Na razie jest bardzo w porządku - mówił w TVN24 doktor Artur Zaczyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie, który w niedzielę jako jeden z pierwszych medyków zaszczepił się przeciwko COVID-19. Dodał, że nie rozumie obaw przed tą szczepionką i wyraził nadzieję, że "rozsądek zwycięży".

W niedzielę w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników medycznych. W pierwszej kolejności szczepione są osoby z "grupy zero", czyli między innymi personel medyczny i pracownicy podmiotów leczniczych. Preparat Pfizera i BioNTech jako pierwsza w Polsce przyjęła naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska . Zaszczepił ją zastępca dyrektora szpitala, doktor Artur Zaczyński.

Zaczyński: po szczepieniu jest bardzo w porządku

Zaczyński niedługo później sam został zaszczepiony. W poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" powiedział, że jedyny efekt uboczny, jaki zaobserwował, to "delikatny ból" w miejscu iniekcji, "tak jak po każdym zastrzyku". - Nie ma zaczerwienienia, nie łamie mnie w kościach. Na razie jest bardzo w porządku - mówił.

- Dzwoniłem wczoraj do wielu szefów klinik, którzy nadzorowali proces. Mówili że wszystkie szczepienia przebiegły bez odchyleń, bez powikłań - dodał.

Zaczyński: mam nadzieję, że rozsądek zwycięży

Zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie mówił w TVN24, że nie rozumie obaw przed szczepieniem przeciwko COVID-19. - Wiemy, że szczepienia są potrzebne, wielokrotnie zmieniły bieg losów. Zawsze jest teza i antyteza. Komentarze "anty" będą się pojawiały, ale mam nadzieję, że rozsądek zwycięży i wszyscy będą wiedzieli, że jest to potrzebne - powiedział gość "Rozmowy Piaseckiego".

- Dzisiaj jest kolejna zmiana, kolejne osoby. Mamy szczepionki, zaraz dojdzie do nas nowa partia. Zaczęły się też zgłaszać dodatkowe osoby, które wcześniej się nie zgłosiły - dodał gość TVN24.

Zaczyński: akcja szczepienia pracowników medycznych potrwa jeszcze 2-3 tygodnie

Zaczyński przypominał, że jesteśmy w "fazie zero", czyli "szczepimy pracowników szpitali węzłowych, a następnie pracowników ochrony zdrowia, którzy zgłosili się z innych placówek".

- Akcja [szczepienia - przyp. red.] pracowników medycznych z innych placówek potrwa jeszcze 2-3 tygodnie. Nasz szpital macierzysty i tymczasowy powinniśmy wyszczepić do końca tygodnia - przewidywał doktor.

"Łańcuchy dostaw są przemyślane"

Mówił też, że cała logistyka dotycząca szczepionek jest po stronie Agencji Rezerw Materiałowych. - Łańcuch zimny jest zachowany w rezerwach strategicznych, a do hurtowni przyjeżdżają już szczepionki przygotowane wstępnie do dystrybucji do szpitali - wyjaśniał.