"Dodatkowe 10 milionów dawek szczepionek Pfizera w pierwszym półroczu"

Dostaliśmy zaktualizowany, kolejny harmonogram dostaw szczepionek Pfizera. Tam jest potwierdzone, że tylko ten tydzień będzie miał taką wyraźną obniżkę dostawy szczepionki. Od okolic 15 lutego to, co nie było w dostawie z tego tygodnia, będzie oddawane - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał, że Polska zadeklarowała chęć nabycia ponad 20 milionów dodatkowych dawek szczepionki Pfizera w tym roku, co w sumie ma oznaczać gwarancję sprowadzenia do Polski w ramach wszystkich kontraktów "ponad 80 milionów dawek szczepionek".