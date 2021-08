Dla kogo trzecia dawka szczepionki? Wyjaśnia Grzegorz Cessak

Dla kogo trzecia dawka szczepionki?

Dodał, że "na podstawie dzisiejszych danych, które posiadamy, nie ma konieczności" podania trzeciej dawki, aczkolwiek, jak dodał, "widzimy z danych też dostępnych, że pewna grupa będzie potrzebowała dawki trzeciej wcześniej". Cessak mówił, że to są osoby z poważnie obniżoną odpowiedzią immunologiczną. Wyjaśnił, że są to przede wszystkim osoby po przeszczepach, przyjmujące leki immunosupresyjne, osoby, które po drugiej dawce nie odpowiedziały właściwie na działanie szczepionki, czyli nie wytworzyły tej odporności.

Cessak: szczepienia przeciw COVID-19 to jedyna droga skutecznego przeciwdziałania pandemii

Cessak odniósł się do poziomu zaszczepienia w Polsce. Pytany, czy nie przespaliśmy momentu, kiedy można było przyspieszyć szczepienia, powiedział, że "to jest ostatni dzwonek". Dodał, że z wyliczeń modeli matematycznych wynika, że "prawdopodobieństwo czwartej fali w Polsce to przełom września i października".