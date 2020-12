Eksperci o różnicach między szczepionkami Pfizer i AstraZeneca

Różnica między szczepionkami firm Pfizer i BioNTech oraz AstraZeneca co do zasady immunologicznej jest dosyć duża, natomiast obydwa typy są dopuszczone i jak widać obydwa są już obecne przynajmniej w jednym z krajów - powiedział w TVN24 profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Wirusolog, profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk mówiła, że w przypadku obu szczepionek "możemy czuć się bezpiecznie".

"Różnica co do zasady immunologicznej jest dosyć duża"

Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego prof. Andrzej Fal powiedział, że co do zasady mamy trzy typy szczepionek, natomiast w tym przypadku są reprezentanci dwóch typów. Wyjaśnił, że produkt Pfizera/BioNTechu jest szczepionką typu mRNA, gdzie "podajemy pacjentowi tylko przepis na sporządzenie białka, a jego komórki same wytwarzają to białko, które jest niezbędne w walce z wirusem". Dodał, że w drugim typie wektorowym podaje się pacjentowi "fragment, czy całość patogenu i on ma posłużyć dla naszego układu immunologicznego jako wzorzec do stworzenia przeciwciał".