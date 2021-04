Minister zdrowia o nowych mutacjach koronawirusa i trzeciej dawce szczepionki

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się pod koniec grudnia zeszłego roku. Do piątku w Polsce według danych rządowych podano ponad 8,4 miliona dawek szczepionki przeciw COVID-19, z czego dwie dawki otrzymało przeszło 2,2 miliona osób. W pierwszej połowie kwietnia szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak informował, że "badania kliniczne rozpoczęły się nad trzecią dawką przypominającą" . - Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie ona konieczna do podania, ale prawdopodobnie możemy sobie powiedzieć, że będzie ona konieczna - wyjaśnił.

Minister Niedzielski o trzeciej dawce szczepionki na koronawirusa

W piątek o kwestię ewentualnej trzeciej dawki szczepionki pytany był minister zdrowia Adam Niedzielski. - Ja tutaj na razie bym w ogóle nie przesądzał. Zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że jeżeli pojawią się jakieś mutacje, które są objęte w mniejszym zakresie ochroną szczepienia, to wtedy być może ta trzecia dawka będzie nas tak naprawdę przeciwko nowym mutacjom uodporniała albo dawała pewność, że one też w pełni są objęte zakresem ochrony szczepienia - powiedział Niedzielski w Polskim Radiu 24.

- Po pierwsze, w przypadku jakiegokolwiek większego zagrożenia, czyli mówimy o scenariuszu, że pandemia czy zagrożenie koronawirusem ma już charakter większy niż to typowe zagrożenie, na przykład związane z grypą, to na pewno państwo będzie na siebie brało odpowiedzialność finansową za zabezpieczenie obywateli - zapewnił Niedzielski.

"Za te trzy lata technologia mRNA będzie już technologią na pewno powszechnie dostępną"

- Druga rzecz jest taka, że tak jak w każdej technologii - czy to dotyczy telewizorów, czy to dotyczy szczepionek, czy to dotyczy innych rodzajów obszarów, gdzie technologia się rozwija - zawsze w czasie mamy do czynienia z coraz tańszymi produktami, które oczywiście trzymają standardy jakości - dodał.