"Lepiej wylewać do zlewu niż szczepić najstarszych seniorów?". Dworczyk odpowiada

Jeśli w punktach szczepień zostają dawki szczepionki z puli dla grupy 0 i istnieje ryzyko ich niewykorzystania, można nimi szczepić seniorów. Taka możliwość wynika z rządowego rozporządzenia - poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Odniósł się w ten sposób do pytania, jakie skierował do niego w mediach społecznościowych poseł KO Michał Szczerba.

W niedzielę na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba poruszył kwestię utylizacji dawek szczepionki na COVID-19. "Na pytanie, czy krakowski szpital może szczepić pacjentów 80+, jeśli pod koniec dnia zostaną wolne fiolki z puli grupy 0, które się przeterminują, NFZ odpowiada, że nie może. Czyli lepiej wylewać do zlewu niż szczepić najstarszych seniorów? Chyba czas to zmienić!" - napisał wiceszef sejmowej komisji polityki senioralnej, zwracając się do Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu do spraw programu szczepień.