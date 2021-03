Minister zdrowia o chińskich szczepionkach: na tę chwilę nie rekomenduję

Nie ma możliwości, aby pacjenci byli narażeni na jakiekolwiek ryzyko – tak na pytanie o ewentualność sprowadzenia do Polski szczepionek z Chin odpowiedział w środę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. O możliwości zakupu takich preparatów z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Jak przekazał w poniedziałek jego minister Krzysztof Szczerski, stało się to na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawiciele rządu powtarzają przy tym, że żadne decyzje w sprawie takich zakupów dotychczas nie zapadły.

Prezydenci Polski i Chin, Andrzej Duda i Xi Jinping , rozmawiali w tym tygodniu o zakupie przez Polskę chińskiej szczepionki przeciwko COVID-19. Preparat jest już podawany na Węgrzech, zaszczepił się nim premier Viktor Orban. To jedyny kraj Unii Europejskiej, który zatwierdził zarówno rosyjskie (Sputnik V), jak i chińskie szczepionki. Żadna z nich nie uzyskała jeszcze akceptacji z Brukseli. Nie ma informacji o tym, aby producenci chińskich szczepionek w ogóle wystąpili o zgodę o autoryzację na rynku unijnym.

Niedzielski: nie rekomenduję stosowania tej szczepionki

- Najwyższym dobrem jest bezpieczeństwo pacjenta. To bezpieczeństwo jest gwarantowane między innymi przez system oceny europejskiej, którego zwieńczeniem jest działalność Europejskiej Agencji do spraw Leków i w tym sensie jej certyfikat daje taką gwarancję bezpieczeństwa – wyjaśnił Adam Niedzielski.

Przekazał, że według tego, co on sam wie na temat chińskiego preparatu, do tej pory "nawet nie ma żadnej procedury współpracy, czyli tak zwanej rolling review" (procedury przeglądu etapowego). - Nie mamy żadnych konkretnych informacji na ten temat. Z tego punktu widzenia, dopóki takie wyniki nie będą przeprowadzone, wydaje się, że nie ma możliwości, aby polscy pacjenci byli narażeni na jakiekolwiek ryzyko - mówił minister.