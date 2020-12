Przeszedł COVID-19 w szpitalu, apeluje do ozdrowieńców. "Trudno określić, na jak długi czas są zabezpieczeni"

Przez kilka tygodni po wyjściu ze szpitala byłem wyraźnie słabszy, czuję, jak stopniowo te siły wracają - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, o swojej walce z COVID-19. Powiedział, że zaszczepił się przeciwko koronawirusowi, mimo że przeszedł zakażenie. Zaapelował jednocześnie do innych ozdrowieńców o przyjmowanie szczepionki.

Środa to kolejny dzień szczepień przeciw COVID-19. We wtorek rozdysponowano ostatnie fiolki z pierwszej partii szczepionek, która dotarła do Polski w piątek w nocy oraz część z drugiej, poniedziałkowej dostawy. W związku z postulatami lekarzy zapisy na szczepienia osób z tak zwanej grupy zero przedłużono do 14 stycznia.