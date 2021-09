Szczepienia na grypę w czasie pandemii COVID-19. "Grypa może w tym sezonie powrócić ze zdwojoną siłą"

Grypa może w tym sezonie powrócić ze zdwojoną siłą - ostrzegał w TVN24 profesor Krzysztof Pyrć. Zaapelował, by "dodać do kalendarzyka szczepienie na grypę", które w tym roku jest szczególnie ważne.

Profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przypominał w TVN24, że pierwsze objawy zakażenia mogą być bardzo podobne przy grypie i przy COVID-19. - To są ogólne objawy, które występują przy wszystkich chorobach układu oddechowego. Zakażenie SARS-CoV-2 wiąże się czasami z takimi charakterystycznymi objawami jak utrata węchu i smaku i to jest duży wyróżnik. Ale po oczach nie poznamy, czy to SARS-CoV-2, grypa, czy przeziębienie - powiedział.