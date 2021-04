"Wtedy niszczymy pole, zabieramy tlen koronawirusowi"

Przyzwyczailiśmy się do tego koronawirusa, wynika to z różnych rzeczy i do różnych rzeczy prowadzi, czasem do lekceważenia obostrzeń sanitarnych – zwrócił uwagę w "Tak jest" doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Psycholog doktor Leszek Mellibruda, także gość programu, wyraził przekonanie, że zainteresowanie szczepieniami na COVID-19 wśród seniorów nie zmalało, ale "przekształciło się".

"Każda liczba szczepień przyspiesza nas do sukcesu"

- Przyzwyczailiśmy się do tego koronawirusa - ocenił Sutkowski. Jego zdaniem "wynika to z różnych rzeczy i do różnych rzeczy prowadzi, czasem do lekceważenia obostrzeń sanitarnych". - Powinniśmy pamiętać o tym, że co prawda rzeczywiście ta trzecia fala jest w odwrocie, ale niebezpieczeństwo zakażenia istnieje dalej, musimy się z tym liczyć - zaznaczył. - Ono zdecydowanie jest mniejsze, bo mniej jest wirusa w przyrodzie, ale jednak występuje - dodał.