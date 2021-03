"Żeby zabezpieczyć populację, musimy ją szczepić. Działania niepożądane są zawsze, są w znikomej ilości"

"Czasami emocje, polityka i sprawy różne powodują zamieszania, które nie są potrzebne i nic nie wnoszą"

Emer Cooke, szefowa Europejskiej Agencji Leków, przekazała, że Agencja zwróciła się do ekspertów, by zbadali, czy podanie szczepionki AstraZeneki może mieć związek z przypadkami zakrzepicy. Poinformowała, że wyniki mamy poznać w czwartek. Na razie jednak - dodała - nie ma oznak, by szczepienie było związane z zakrzepicą, a Agencja jest przekonana o korzyściach płynących ze stosowania tego preparatu.

"Leków, które stosujemy, a które powodują chorobę zakrzepowo-zatorową bądź ją uwypuklają, jest wiele"

Były prezes URPLWMiPB wskazywał, że "każdy kraj wie o działaniach niepożądanych tylko tyle, ile pochodzi od jego mieszkańców i jego ochrony zdrowia". - Natomiast potem to wchodzi do jednego worka, jest analizowane i wypluwana jest informacja, która dociera do wszystkich. W związku z tym każdy z krajów, który podejmował decyzję o wstrzymaniu szczepienia AstraZeneką, mówił to wyłącznie na podstawie swoich przykładów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych - zwrócił uwagę.