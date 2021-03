Szczepionka Johnson&Johnson powinna być w Polsce "od trzeciego tygodnia kwietnia"

11 marca EMA dopuściła na rynek unijny jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson , tego samego dnia zaakceptowała ją Komisja Europejska. To czwarta zarejestrowana w Unii i używana w Polsce szczepionka. Wcześniej zaakceptowane na unijny rynek zostały preparaty koncernów Pfizer/BioNTech, Moderny i AstraZeneki.

Preparat Johnson&Johnson to szczepionka wektorowa, jednodawkowa, która nie musi być przechowywana w zamrażarce.

Kiedy w Polsce? I dlaczego jednodawkowa?

O tym, kiedy ta szczepionka trafi do Polski mówił w Radiu Zet Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków.

Cessak mówiąc o planie dostaw tej szczepionki do naszego kraju, przypomniał, że producent musi przedstawić krajom członkowskim Unii taki harmonogram na miesiąc przed planowaną dostawą. Podane muszą tam być także ilości szczepionki. - Będziemy to wiedzieć w piątek albo w poniedziałek - mówił doktor. - Czyli można obliczyć, że będzie to miesiąc czasu od najbliższego piątku - dodał.