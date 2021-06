Od kiedy szczepienia nastolatków preparatem Moderny? Doktor Cessak wyjaśnia

W drugiej połowie lipca lub nawet wcześniej Europejska Agencja Leków (EMA) powinna zatwierdzić wniosek firmy Moderna w sprawie szczepienia nastolatków jej preparatem - powiedział doktor Grzegorz Cessak, prezes urzędu rejestracji produktów leczniczych. Producent chce, by jego szczepionka przeciwko COVID-19 mogła być podawana osobom w wieku 12-18 lat.

Firma Moderna złożyła wniosek o zatwierdzenie produkowanej przez nią szczepionki przeciwko COVID-19 dla nastolatków w wieku 12-18 lat. Musi się na to zgodzić Europejska Agencja Leków (EMA). Jak dotąd osoby z tej grupy wiekowej są szczepione wyłącznie preparatem produkcji Pfizera i BioNTechu.

Cessak: latem nastolatkowie będą mogli być szczepieni również Moderną

Cessak mówił też o szczepionce firm Pfizer i BioNTech, która jest badana pod kątem szczepienia dzieci od 6. miesiąca do 12. roku życia. - Niewykluczone, że będą potrzebne kolejne badania. Zatem dopiero we wrześniu będzie wiadomo, czy akceptacja EMA będzie jeszcze w tym roku, czy też to się przedłuży - powiedział.