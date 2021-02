Harmonogram szczepień do zmiany? Niedzielski o "bardzo niekorzystnej informacji" od AstraZeneki

AstraZeneca deklarowała dostarczenie 10 milionów dawek szczepionek w pierwszym półroczu. Z tych deklaracji pozostaje niewiele – mówił w środę Adam Niedzielski. Minister zdrowia odniósł się w ten sposób do informacji o tym, że koncern dostarczy do krajów Unii Europejskiej niecałą połowę z zakontraktowanych 180 milionów dawek od kwietnia do czerwca. Jak zaznaczył Niedzielski, może to skutkować zmianami w harmonogramie szczepień w Polsce.

We wtorek Agencja Reutera poinformowała, że AstraZeneca tylko w drugim kwartale tego roku zamierza dostarczyć do Unii Europejskiej niespełna 90 ze 180 milionów zakontraktowanych dawek szczepionek. Informacja pojawiła się niedługo po znaczącym ograniczeniu przez AstraZenekę dostaw w pierwszym kwartale. Źródło Reutersa potwierdziło, że w pierwszym kwartale AstraZeneca dostarczy do UE tylko 40 z 90 milionów dawek szczepionki obiecanych na ten czas.

Doniesienia potwierdził w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Na konferencji prasowej dotyczącej obostrzeń w kraju został zapytany m.in. o to, czy zmiany w dostawach szczepionek wpłyną na proces szczepień przeciw COVID-19.

AstraZeneca i szczepionki dla Unii. "Bardzo niekorzystna informacja"

- Dotarła do nas ta bardzo niekorzystna informacja. To już jest kolejna informacja, jaką otrzymujemy z firmy AstraZeneca, która dotyczy bądź przesunięć, bądź redukcji dostaw - powiedział Niedzielski. Jak wskazywał, "ta redukcja, o której dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, dotyczy dostaw w drugim kwartale".

- Przypomnę, że pierwotnie mieliśmy takie deklaracje, że ponad 10 milionów szczepionek AstraZeneki trafi do nas łącznie w pierwszym półroczu. Z tych deklaracji pozostaje niewiele, bo w tej chwili mówimy, że w pierwszym kwartale to będzie dostawa rzędu ponad miliona, chyba miliona dwustu tysięcy, a drugi kwartał też staje pod znakiem zapytania - kontynuował. - Jeżeli chodzi o harmonogram szczepień, który realizujemy, to oczywiście, że on musi uwzględniać te realne, deklarowane w rzeczywistości terminy dostaw - zaznaczył.

Dostawy szczepionki AstraZeneca. Jak informuje Reuters, firma ma dostarczyć w II kwartale o ponad połowę mniej niż deklarowano Reuters, TVN24

Niedzielski o scenariuszu dopuszczającym szczepienia AstrąZeneką osób powyżej 65. roku życia

Jak mówił szef resortu zdrowia, "szczepionki AstraZeneki dawały nam pewien komfort wpuszczania nowych grup, nowych populacji do szczepień". - Był taki plan, prezentowaliśmy go razem z ministrem (Michałem - red.) Dworczykiem, że od 15 marca miały być szczepione osoby przewlekle chore, a od 22 marca osoby, które są funkcjonariuszami - zauważył.

Zaznaczył przy tym, że "w tej chwili trwa dyskusja", czy szczepionki AstraZeneca można dopuścić do użytku dla osób w wieku 65-70 lat. Jak mówił minister, jeśli tak się stanie, to "ta grupa w pierwszej kolejności będzie szczepiona".

- Będziemy się wtedy starali bądź wcześniej, bądź równolegle do służb mundurowych to szczepienie prowadzić. Ale to wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały dostawy i jak ostatecznie będzie wyglądała decyzja o kryteriach dopuszczenia szczepionki AstraZeneki - dodał Niedzielski.

Jak wynika z charakterystyki szczepionki AstryZeneki, podaje się ją osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym. Zaznaczono jednak, że "obecnie istnieją ograniczone dane o skuteczności szczepionki AstryZeneki u osób w wieku 55 lat i starszych". Rada Medyczna przy premierze uznała w połowie lutego, że preparat może być stosowany u osób od 18. do 65. roku życia.

Rząd kupi szczepionki poza unijnym obiegiem? "Jeszcze żadna decyzja w tym zakresie nie została podjęta"

Szef MZ był również pytany o możliwość pozyskiwania szczepionek poza mechanizmem unijnym oraz gdyby do tego doszło – jakie byłyby to preparaty. W styczniu szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. szczepień na COVID-19 Michał Dworczyk mówił, że rząd analizuje możliwości zakupu szczepionek poza unijnym obiegiem.

- Jesteśmy cały czas na takim etapie rozeznania rynku. My oczywiście to rozeznanie rynku już mamy, natomiast jeszcze żadna decyzja w tym zakresie nie została podjęta – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że "głównym kryterium jest kwestia bezpieczeństwa pacjenta". - Dlatego w zasadzie rozpatrywaliśmy tylko te szczepionki, które są dopuszczone przez EMA (Europejską Agencję Leków – red.) – wskazywał.

Jak mówił minister, "tutaj nie ma przestrzeni do ryzykowania" z preparatami innymi niż dopuszczone przez Agencję, "chyba że byśmy samodzielnie podjęli decyzję o takim dopuszczeniu" innej szczepionki do użytku w Polsce. - Jest też taka procedura, ona oczywiście ma charakter wyjątkowy – wyjaśniał. - Ale na tę chwilę w tym zakresie nie ma żadnych nowych informacji – dodał Niedzielski.

Szczepionki AstraZeneca w Polsce

6 lutego do Polski trafił pierwszy transport ponad 124 tysięcy szczepionek od AstraZeneki. Rząd przekazał, że zakontraktował 16 milionów szczepionek od tego koncernu.

Pod koniec stycznia firma zapowiedziała zmniejszenie dostaw. Rzeczniczka AstraZeneki tłumaczyła wówczas, że powodem jest mniejsza produkcja szczepionek w jednym z zakładów "w europejskiej sieci dostaw". Na początku lutego stwierdziła natomiast, że "aby zadośćuczynić Komisji Europejskiej i krajom członkowskim UE za niedogodności, producent AstraZeneca dostarczy o dziewięć milionów dawek swojej szczepionki przeciw COVID-19 więcej niż wstępnie zapowiedział".

Szczepionka AstryZeneki to trzeci preparat przeciw koronawirusowi dopuszczony do użytku na unijnym rynku. Preparat ma być podawany w dwóch dawkach, przy czym drugą dawkę należy podać w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszej.

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl