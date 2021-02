Skąd "zły PR" szczepionki AstraZeneki? Wirusolog: czas miał tutaj znaczenie

W Polsce szczepi się aktualnie preparatami Pfizera i Moderny. Według rządowych zapowiedzi, do końca lutego do Polski ma trafić nieco ponad pół miliona dawek szczepionki firmy AstraZeneca. Od dwóch wcześniejszych odróżnia ją między innymi łatwy transport i przechowywanie, nieco niższa deklarowana skuteczność i niższa cena.

"Na pewno nie jest tak, że szczepionka jest gorsza"

O preparacie mówiła na antenie TVN24 wirusolog prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii gdańskich uniwersytetów. Zapytana została między innymi o to, skąd się wziął "zły PR" szczepionki AstraZeneki. - Ta szczepionka jest skuteczna, a to, że nie zaleca się jej podawania osobom powyżej 60. roku życia wynika z tego, że nie zostały przeprowadzone badania kliniczne według wymaganych standardów w tej grupie - wytłumaczyła.

Wyniki badań klinicznych Sputnika "to dobra wiadomość"

Brytyjskie czasopismo naukowe "The Lancet" potwierdziło w tym tygodniu bezpieczeństwo szczepionki Sputnik V na poziomie ponad 91 procent . To pierwsze wyniki badań rosyjskiej szczepionki w piśmie w systemie peer-review (recenzji naukowych).

Profesor Bieńkowska-Szewczyk oceniła, że "jest to dobra wiadomość". - Ta szczepionka do tej pory budziła trochę nieufności, bo nie było opublikowanych w sposób wiarygodny badań klinicznych - przypomniała.

- Obawy wzbudza to, jak przestrzegane są standardy przy produkcji, które są bardzo wyśrubowane. Miejmy nadzieję, że tak jest w Rosji i poza skutecznością, bezpieczeństwem, to również wszystkie dawki szczepionki będą tej samej jakości - powiedziała, zwracając uwagę, że "nie ma żadnych podstaw, aby przypuszczać, że tak nie jest". - Jeżeli "Lancet" podaje te dane, to można uważać, że zostały one sprawdzone - podsumowała.