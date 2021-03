Osoby, które nie zgłoszą się na swój termin szczepienia, "spadną na koniec kolejki"

Dworczyk: osoby, które nie korzystają ze swojego terminu szczepienia AstraZenecą, trafiają na koniec kolejki

Dworczyk został podczas konferencji zapytany, "co będzie z osobami, które nie zgłaszają się na szczepienia preparatem AstraZeneki albo nie zapisują się, mimo że teraz jest ich kolejka". - Jeśli ktoś się nie zgłosił na umówiony termin, to będzie musiał czekać na uruchomienie już pełnych, populacyjnych szczepień. Więc, w pewnym uproszczeniu, spada na koniec kolejki. To jest dokładnie taka decyzja – potwierdził pełnomocnik rządu ds. szczepień.

"Z deklaracjami trzeba być ostrożnym"

- My na przykład do dzisiaj nie mamy na maj i czerwiec harmonogramów dostaw ze strony firmy Pfizer. Mamy deklarację, że będzie tych dostaw dużo więcej, mamy deklaracje bardzo optymistyczne od różnych producentów, które wskazują, że nawet więcej niż 15 milionów w drugim kwartale trafi do Polski, ale my przekazujemy informacje na podstawie dokumentów i harmonogramów dostaw – tłumaczył. Podsumowując, przyznał, że w związku z tym nie potrafi odpowiedź na pytanie, "kiedy dokładnie to nastąpi".