"Każde odsuwanie szczepienia jest na niekorzyść osoby, która miała być zaszczepiona"

Komunikat Europejskiej Agencji Leków należy rozumieć w ten sposób, że szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna - wyjaśniła doktor habilitowana Aleksandra Zasada z Państwowego Zakładu Higieny, odnosząc się do środowych deklaracji EMA. Podkreśliła, że preparat tej firmy jest "równie dobry jak pozostałe szczepionki". - Pandemia szaleje, mamy bardzo dużo zachorowań, bardzo dużo zgonów, więc powinniśmy się szczepić tym, co jest dostępne - apelowała.

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w środę, że stosunek korzyści płynących ze stosowania szczepionki koncernu AstraZeneca do ewentualnego ryzyka z nim związanego "pozostaje pozytywny". Podano, że "przypadki zakrzepów krwi z małą liczbą płytek krwi powinny być wymienione jako "bardzo rzadkie skutki uboczne" tej szczepionki.

"Komunikat należy rozumieć w ten sposób, że szczepionka ta jest bezpieczna"

- Zaglądając głębiej w opinię tej komisji, możemy się dowiedzieć, że mimo analiz nie udało się zidentyfikować, co może być przyczyną ewentualnych zdarzeń zakrzepowych powiązanych z podaniem szczepionki. Tym samym nie udało się w pełni potwierdzić, że ta szczepionka może powodować takie zdarzenia - wytłumaczyła.

Zasada wyjaśniła, że skoro takie zdarzenia zaobserwowano, to informacja o skutku ubocznym znajdzie się na ulotce szczepionki i w jej charakterystyce. - To dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, żeby mogli oni na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Tak samo lekarz: aby wiedział, że coś takiego bardzo rzadko, ale jednak, może wystąpić - opisała.

"Zjawisko, które występuje w przypadku szczepionek raz na 100 tysięcy"

Co oznacza, że efekt uboczny, w tym przypadku w postaci zespołów zakrzepowych, występuje "bardzo rzadko"? - Jako bardzo rzadkie określa się zjawisko, które występuje w przypadku szczepionek raz na 100 tysięcy pacjentów - wyjaśniła dr hab. Zasada.

- To, co występuje bardzo rzadko, to objawy, które w ogóle nie zostały zauważone, nawet w czasie badań klinicznych. Mimo, że badania kliniczne wykonane zostały na bardzo dużej grupie osób, kilkudziesięciu tysięcy, nie stwierdzono tam występowania takich objawów. Dopiero przy szczepieniu całej populacji, gdy mamy szczepienia liczone w milionach (...) wtedy zauważono, że takie zdarzenia zakrzepowe mogą wystąpić - tłumaczyła.