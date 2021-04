Zaczyński o AstraZenece: nie obserwowałem jakichś "grubych" działań niepożądanych

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w środę, że stosunek korzyści płynących ze stosowania szczepionki koncernu AstraZeneca do ewentualnego ryzyka z nim związanego "pozostaje pozytywny". Podano, że "przypadki zakrzepów krwi z małą liczbą płytek krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne" tej szczepionki.

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 dyrektor szpitala tymczasowego na stołecznym Stadionie Narodowym i członek Rady Medycznej przy premierze Artur Zaczyński pytany był, czy polityka polskiego rządu wobec tej szczepionki może się zmienić. Brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji zdecydowała, że Brytyjczykom poniżej 30. roku życia zostanie zaoferowana, jeśli będzie to możliwe, inna szczepiona niż ta AstraZeneki. Na ograniczenia w podawaniu szczepionki zdecydowały się niektóre kraje Unii Europejskiej.

Zaczyński: sytuacje zakrzepowe to przypadki lokalne

Przekazał, że jego zdaniem preparat firmy AstraZeneca powinien nadal trafiać także do młodszych osób. - Póki co przyglądajmy się tym obserwacjom - dodał. W Polsce aktualnie szczepionką AstraZeneca mogą być szczepione osoby od 18. do 65. roku życia.