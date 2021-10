Kiedy i dla kogo. Szczepienie przypominające krok po kroku

- Komunikat o szczepieniu trzecią dawką to z jednej strony wynik rekomendacji Rady Medycznej, ale z drugiej, co niezwykle istotne, zespołu do spraw szczepień ochronnych przy ministrze zdrowia. Zespół przeanalizował całość dostępnych materiałów naukowych dotyczących podawania trzeciej dawki. Pod uwagę wziął w dużej mierze wskazania i zalecenia amerykańskich: Agencji Żywności i Leków, Centrum Prewencji i Kontroli Chorób i Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych - opisał minister zdrowia Adam Niedzielski.