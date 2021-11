Spotkanie Rady Medycznej z premierem. Zmiany w podawaniu trzeciej dawki możliwe "lada moment"

czytaj dalej

Pomimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem rządzący nie decydują się na zaostrzenie obostrzeń epidemicznych. Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej ocenił w "Faktach po Faktach", że "rząd PiS-u patrzy nie tylko na sondaże i na to, co sądzi opinia publiczna, ale też na to, co sądzi jego polityczne zaplecze w Sejmie". Redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota uznał zaś, że władze dorabiają "argumenty do określonej linii działania".