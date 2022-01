Kiedy jest najlepszy moment na szczepienia przeciw COVID-19 w ciąży? Naukowcy: teraz

Szczepionka przeciw COVID-19 wywołuje podobny poziom przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w momencie porodu, niezależnie od terminu jej przyjęcia - ogłosili naukowcy z Weill Cornell Medicine i New York-Presbyterian (USA) na łamach "Obstetrics & Gynecology". Wyniki badania sugerują, że kobiety w ciąży nie powinny odkładać szczepienia do późniejszego etapu ciąży.

Autorzy przeanalizowali, czy i w jaki sposób na poziom przeciwciał przeciw białku kolca SARS-CoV-2 - zarówno we krwi matki, jak i i krwi pępowinowej dziecka - w momencie porodu wpływa termin przyjęcia szczepionki. Grupę badawczą stanowiło prawie 1400 ciężarnych i ich dzieci.

Okazało się, że poziomy przeciwciał w chwili porodu są zwykle minimalnie wyższe, gdy podstawowy cykl szczepienia (czyli dwie dawki) miał miejsce w trzecim trymestrze ciąży. Jednak była to różnica minimalna. Jeśli szczepienie nastąpiło we wczesnej ciąży lub nawet na kilka tygodni przed nią, stężenie przeciwciał było porównywalnie wysokie. Dodatkowo przyjęcie dawki przypominającej w późnej ciąży pozwalało znacząco wzmóc ochronę.

Wyniki najnowszych badań

Jak dodaje, Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zalecają szczepienie wszystkim ciężarnym. Wcześniejsze badania sugerują, że COVID-19 ma cięższy przebieg właśnie w tej grupie. Infekcja koronawirusem zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu, urodzenia martwego dziecka i innych niekorzystnych skutków dla matki i dziecka. Warto pamiętać, że szczepienie chroni nie tylko kobiety: wytworzone w organizmie matki przeciwciała przenikają przez łożysko i krążą we krwi noworodka już po porodzie. Dodatkowo dotychczasowe badania powszechnie stosowanych preparatów nie wykazały zwiększonego wskaźnika niepożądanych skutków ubocznych ani u kobiet, ani u ich potomstwa.

Wyniki najnowszego eksperymentu zespołu dr Prabhu pokazały, że przeciwciała przeciwko białku kolca w momencie porodu były wykrywalne i we krwi matki, i we krwi pępowinowej u wszystkich w pełni zaszczepionych kobiet, niezależnie od czasu podania pierwszej dawki szczepionki. Wśród kobiet, które nigdy nie chorowały na COVID-19 i które otrzymały dwudawkową szczepionkę Pfizera lub Moderny, poziom przeciwciał w momencie porodu był najniższy, jeśli wakcynacja nastąpiła przed ciążą lub w pierwszym trymestrze, a najwyższy po szczepieniu w trzecim trymestrze. Jednak, co podkreślają naukowcy, różnice te były minimalne.