40-latkowie mają dostać nowe terminy szczepień. Problemy z Internetowym Kontem Pacjenta

40-latkowie, którym w czwartek udało się zarejestrować na szczepienie w kwietniu, mają mieć przesunięte terminy na drugą połowę maja. W piątek mają do nich dzwonić konsultanci i proponować nową datę. Okazuje się, że 40-latkowie mogą termin przesunąć też samemu, za pomocą standardowych kanałów rejestracji, w tym przez Internetowe Konto Pacjenta. Te jednak - jak sygnalizują internauci - w piątek rano nie funkcjonują tak, jak powinny.

Czwartek upłynął pod znakiem zamieszania w rejestracji na szczepienia. W nocy uruchomiono zapisy dla osób od 40. do 59. roku życia. Później Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, poinformował, że doszło do "usterki systemu" i kilkadziesiąt tysięcy z tych osób zostało zapisanych na szczepienie jeszcze w kwietniu. "Usterka" polegała na tym, że mieli oni dostać terminy w drugiej połowie maja.