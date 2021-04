"Rozdawano szczepionki wszystkim, dowolnym osobom". Rząd chce połączyć izraelski i belgijski wzór szczepień

Premier Mateusz Morawiecki zachęca do rejestrowania się na szczepienia. Za chwilę ma ruszyć samochodowy punkt szczepień, a od 20 kwietnia pierwsze punkty szczepień powszechnych. Najważniejsze, żeby nie marnować szczepionek. Dlatego rząd przekonuje, że chce brać przykład z Izraela i Belgii. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Izraelskie media podają, że za jedną dawkę szczepionki firmy Pfizera Izrael zapłacił aż 62 dolary. Dla przykładu Stany Zjednoczone zapłaciły trzy razy mniej. Zmarnowana szczepionka to zmarnowane pieniądze i o jedną zaszczepioną osobę mniej. - Izrael trochę szczepionek zmarnował, ale rzeczywiście stosunkowo niewiele. To wynika z kolektywistycznego ducha społeczeństwa izraelskiego, które jest skupione na tym, żeby dbać o siebie nawzajem – tłumaczy mieszkający w Tel Awiwie Jan Kirschenbaum.

Szczepienia na wzór Izraela i Belgii

Polski rząd patrzy na to, jak Izrael i Belgia radzą sobie z wykorzystywaniem do maksimum fiolek ze szczepionkami i zapowiada podobne rozwiązania. - Dopracowujemy nasze rozwiązanie, które będzie kompilacją obu tych wariantów – zapowiada pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Wariant belgijski różni się od izraelskiego. Na szczepionkę "last minute" może liczyć każdy - przynajmniej w teorii, ale musi zapisać się na specjalnej platformie, która działa dopiero od tego tygodnia. - Ta platforma nie działa na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy. Jeżeli w puncie A będą dawki zagrożone zmarnowaniem, to będą wzywane osoby ze względu na wiek. To nie tak, że 20-latkowi zostanie zaproponowana dawka, a nie 60-latkowi – tłumaczy korespondent "Gazety Wyborczej" w Brukseli Tomasz Bielecki.