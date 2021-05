Kolejne roczniki mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19

Na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisywać się wszystkie pełnoletnie osoby, pod warunkiem, że zgłosiły w pierwszym kwartale taką wolę, wypełniając formularz. Osoby, które tego nie zrobiły, dołączają do rejestracji zgodnie z harmonogramem - we wtorek przyszła kolej roczników 1988-1989, czyli osób w wieku 32 i 33 lat.

"System działa sprawnie, rejestracja trwa. Zachęcam już zapisane osoby, by przekonywały swoich znajomych i bliskich do szczepień, bo to najkrótsza droga na szybki powrót do normalności" - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.