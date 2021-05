O ile zakażenia objawowe w młodszej grupie wiekowej nie są częste, zakażenia bezobjawowe i roznoszenie wirusa przez młodzież jest dosyć powszechne - mówił w TVN24 doktor Tomasz Dzieciątkowski. Odnosząc się do decyzji Europejskiej Agencji Leków o dopuszczeniu do użytku w grupie 12-15 lat szczepionki Pfizer/BioNTech, wirusolog przyznał, że "im więcej dróg transmisji zostanie przeciętych przez szczepienia, tym lepiej dla całego społeczeństwa".

Europejska Agencja Leków dopuściła w piątek do użytku szczepionkę firmy Pfizer/BioNTech dla młodzieży od 12. do 15. roku życia. EMA przekazała, że zalecenia jej komitetu do spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) dla grupy wiekowej 12-15 lat będą takie same, jakie już są dla grupy powyżej 16. roku życia. Szczepionka ma być podawana w dwóch dawkach, domięśniowo, w odstępie co najmniej trzech tygodni.