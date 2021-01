Jak pomóc seniorowi przygotować się do szczepienia

Zachęcamy, żeby każdy, kto przychodzi na szczepienie, pobrał ze strony internetowej www.gov.pl z zakładki poświęconej szczepieniom przeciwko koronawirusowi lub ze stron przychodni kwestionariusze przesiewowe, gdzie osoba, która ma być szczepiona, odpowiada na różne pytania - wyjaśniła dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, lekarz rodzinny, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Dodała również, że jeśli szczepienie odbywa się poza swoją przychodnią POZ, dobrze jest wypisać sobie najistotniejsze leki, które bierzemy i na co chorujemy. Wyjaśniamy, co seniorzy powinni wiedzieć przed udaniem się na szczepienie.

Doktor habilitowana nauk medycznych Agnieszka Mastalerz-Migas, lekarz rodzinny, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej tłumaczyła w TVN24, jak możemy pomóc seniorom, rodzicom i dziadkom oraz co powinni wiedzieć przed udaniem się na szczepienie.

Rejestracja seniorów powyżej 80. roku życia ruszyła 15 stycznia, a tych powyżej 70. roku życia ma ruszyć 22 stycznia. Szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia mają się rozpocząć od 25 stycznia.

- Pomoc rodziny będzie przydatna już na etapie rejestracji, dlatego że ta rejestracja może nastąpić albo elektronicznie albo telefonicznie. Można seniora wyręczyć, choćby dzwoniąc na infolinię 989, żeby umówić na konkretny dzień na szczepienie - powiedziała Mastalerz-Migas.

Kwestionariusze przesiewowe

- Zachęcamy, żeby każdy, kto przychodzi na szczepienie pobrał ze strony internetowej www.gov.pl z zakładki poświęconej szczepieniom przeciwko koronawirusowi, ale będą też na pewno na stronach przychodni dostępne kwestionariusze przesiewowe, gdzie osoba, która ma być szczepiona odpowiada na różne pytania, które tam są zawarte - zaznaczyła.

Wypisać najistotniejsze leki i choroby

- Jeśli szczepimy się poza swoją przychodnią POZ, będzie nas kwalifikował lekarz, który nie zna historii naszych chorób, dobrze jest nawet wypisać sobie najistotniejsze leki, które bierzemy, na co chorujemy, to ułatwi lekarzowi kwalifikację - mówiła.

- Jeśli pacjent bierze leki przeciwkrzepliwe troszkę inaczej się wtedy szczepienie wykonuje, trzeba dłużej ucisnąć miejsce podania tak, żeby nie zrobił się krwiak. Te informacje z wywiadu od pacjenta będą bardzo istotne - tłumaczyła.

Podkreśliła, że "żadna choroba przewlekła nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia". - Przeciwwskazaniem czasowym jest zaostrzenie choroby przewlekłej, jeśli ktoś ma na przykład przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a jest w trakcie infekcji, ma nasilony kaszel, to raczej taka osoba będzie w tym dniu badania zdyskwalifikowana i umówiona na inny termin. Natomiast jeśli ktoś choruje przewlekle i nie ma w tej chwili zaostrzenia, tylko się przewlekle leczy, to absolutnie nie ma przeciwwskazań - dodała.

Jakie pytania w kwestionariuszu przesiewowym?

Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas wyjaśniła, że "w kwestionariuszu są pytania dotyczące podejrzenia, czy nie jest się w trakcie wylęgania infekcji COVID-19". - Tam są pytania, czy miało się kontakt z kimś, kto jest na kwarantannie, czy w ciągu ostatnich dni zauważyło się utratę węchu, czy smaku, czy są jakieś zmiany w samopoczuciu. To jest pierwsza część ankiety - powiedziała.

- Druga część ankiety jest już bardziej kliniczna. Dotyczy występowania różnych chorób, niepokojących sytuacji pacjenta. Seniorów to akurat nie będzie dotyczyło, ale są też pytania o to, czy ktoś jest w ciąży, czy kobieta karmi piersią. Dzisiaj już wiemy, że to nie są przeciwwskazania, niemniej jednak należy poinformować lekarza kwalifikującego o tym fakcie - mówiła.

Objawy po szczepieniu

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej przyznała, że po szczepieniu mogą pojawić się objawy takie jak ból ramienia w miejscu, gdzie była podawana szczepionka. - To jest najczęstszy objaw występujący praktycznie u każdego. U części osób może pojawić się uczucie ogólnego zmęczenia, ból głowy, osłabienia, ale to dotyczy mniej niż połowy osób szczepionych. Myślę, że u seniorów z uwagi na to, że układ immunologiczny jest troszkę słabszy to raczej te objawy poszczepienne będą miernie nasilone, nie spodziewałabym się tutaj jakiś objawów, które będą istotnie odczuwalne - powiedziała.

