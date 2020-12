"Dam mu się zaszczepić, a jego zaszczepię". Karczewski tłumaczy się ze "złośliwości" wobec Kosiniaka-Kamysza

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24, że zaszczepi się przeciwko COVID-19, kiedy będzie miał możliwość. - Powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta (Andrzeja - red.) Dudę. Bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego. I zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia - dodał szef ludowców, który jest lekarzem.

Na słowa Kosiniaka-Kamysz odpowiedział w sobotę na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Szanowny Panie Przewodniczący Kosiniak-Kamysz! Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym" - napisał. "To moje 'państwowe' zadanie, a w dodatku należę do 'ozdrowieńców'" - dodał.

Karczewski: stanowczo odradzam ofertę Kosiniaka-Kamysza

Do dyskusji włączył się senator PiS, były marszałek tej izby Stanisław Karczewski, który również jest lekarzem. "Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem COVID-19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana Kosiniaka-Kamysza. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać" - napisał w sobotę na Twitterze.

Po wpisie byłego marszałka zespół do spraw monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwrócił się do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z prośbą o przeanalizowanie jego wypowiedzi pod kątem naruszenia zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Były marszałek się tłumaczy

"Proponuje Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, żebyśmy się zaszczepili wspólnie"

- Proponuję Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, żebyśmy się zaszczepili wspólnie. Bardzo chętnie to zrobię. Ja dam mu się zaszczepić, a jego zaszczepię - to jest moja propozycja dla pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza - zadeklarował Karczewski. - W tym roku będzie to już trudne, ale proponuję, żebyśmy się wzajemnie zaszczepili: on mnie, ja jego, ale najpierw on mnie, a później ja jego - dodał.