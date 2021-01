"Mam szczerą nadzieję, że tempo szczepień będzie przyspieszać"

Priorytetem osoby starsze

- Mam szczerą nadzieję, że to tempo będzie przyspieszać. Przed chwilą patrzyłem na mapę Europy, gdzie pokazane jest tempo szczepień we wszystkich krajach europejskich. Wydaje się, że wszędzie wygląda to podobnie, wszystkie kraje się rozkręcają. Miejmy nadzieję, że w najbliższych tygodniach, kiedy zaczną się te masowe szczepienia i również kiedy dostępność szczepionki będzie większa, tempo podkręci na tyle, że ten horyzont czasowy nam się przybliży i będziemy wiedzieli mniej więcej, kiedy możemy liczyć na zaszczepienie - mówi prof. Pyrć.

Co w przypadku mutacji?

- Wirusy generalnie próbują uciekać przez wszystkimi "naciskami". Jeżeli podajemy leki przeciwwirusowe, to one się na te leki uodparniają, jeżeli nasz układ odpornościowy próbuje je blokować, to one szukają dróg wyjścia. Na pewno nie jest tak, że pojawi się jedna mutacja i szczepionka przestaje działać. Z czasem te szczepionki, jak i naturalna odporność po przechorowaniu będą mniej skuteczne. Miejmy nadzieję, że to będą lata, a nie, że w tym roku ta skuteczność będzie spadać. Nawet jeśli skuteczność spadnie, a szczepionka za parę lat nie będzie chroniła już bezpośrednio przed chorobą, to szansa na ciężką chorobę i tak będzie znacznie mniejsza. Nasz układ immunologiczny to bardzo złożony mechanizm - zapewnia biotechnolog.