Projekt Lewicy w sprawie obowiązkowych szepień. Krzysztof Gawkowski komentuje

Lewica chce obowiązkowych szczepień. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący jej klubu parlamentarnego, mówiąc o tej propozycji w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, stwierdził, że "przymuszanie do szczepień to jest rozsądek zdrowia". Dodał, że "musi być odważna siła polityczna", która będzie umiała powiedzieć o tym, jakie korzyści płyną ze szczepień przeciw COVID-19. Zdaniem polityka zaszczepieni dzisiaj "płacą cenę" za niezaszczepionych.

Lewica w niedzielę ogłosiła projekt ustawy, który wprowadzałaby obowiązek szczepień na koronawirusa dla dorosłych. Osoby niezaszczepione miałyby podlegać karze grzywny. Liderzy partii zaapelowali do innych ugrupowań, by poparli to rozwiązanie.