Wirusolog: sezon szczepień powinien się zacząć dawno temu 

Wirusolog Krzysztof Pyrć ocenił w TVN24, że sezon szczepień przeciw COVID-19 i grypie powinien zacząć się już dawno temu, a to, że dzieje się to dopiero teraz jest "skandaliczne". - Z tego, co słyszę, szczepionka dojechała też w zbyt małej ilości - dodał.

Nie można się zarejestrować, nie można się dodzwonić - alarmują chętni na szczepienie przeciwko COVID-19.

Od środy dostępna jest w Polsce nowa szczepionka Nuvaxovid odporna na nowy wariant korowirusa. Do szczepień mocno zachęcają wirusolodzy. Szczepionkę Nuvaxovid (firmy Novavax) zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5. można przyjąć w ramach podstawowego szczepienia albo jako dawkę przypominającą. Chętni na szczepienie zgłaszają jednak problemy z rejestracją.

W czwartek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był wirusolog profesor Krzysztof Pyrć.

"Cały czas mamy do czynienia z omikronem"

Podkreślił, że powszechnie stosowane określenie "kraken" to nazwa medialna. - Cały czas mamy do czynienia z omikronem, łagodniejszym wariantem, który rzadziej powoduje ciężką chorobę, powikłania i statystycznie rzec biorąc, rzadziej lądujemy w szpitalu. Byłbym daleki od tego, by epatować tym, że za chwilę wydarzy się jakaś katastrofa - przekonywał.

Zaznaczył, że "w tym momencie mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą przypadków". - Jeśli chodzi o śmiertelność, te dane statystyczne, które mamy dla omikrona przy obecnej immunizacji pokazują, że zbliżamy się w okolice śmiertelności grypy. Głównym powodem do niepokoju nie jest sam kraken, poza nazwą, tylko to, że mamy bardzo dużą liczbę przypadków, a nie mamy środków, żeby bronić osoby szczególnie wrażliwe, z grup wysokiego ryzyka, czyli osoby starsze i z immunosupresją - stwierdził.

Wirusolog o szczepionkach: zgon to nie jest jedyna rzecz, przed którą chcemy się obronić

Pytany, czy to są osoby, które powinny się w pierwszej kolejności poddać nowym szczepieniom, odparł, że "szczepić się powinniśmy po prostu, tak samo jak powinniśmy się szczepić na grypę". - Zgon to nie jest jedyna rzecz, przed którą chcemy się obronić. Ja osobiście chciałbym mieć spokój i wiedzieć, że zminimalizowałem ryzyko tego, że wyląduję na dwa tygodnie w łóżku, czy będę mieć powikłania po covid - powiedział wirusolog.

- Oczywiście jeżeli chodzi o osoby z grupy ryzyka, to jest dla nich zagrożenie, jest bardzo duże i te osoby powinny mieć dostęp priorytetowy do szczepionek już jakieś trzy miesiące temu - dodał.

"Tragiczne i skandaliczne"

Lekarz powiedział, że sezon szczepień na grupę i koronawirusa "zaczął się już dawno temu, a przynajmniej powinien się zacząć". Na uwagę, że "zaczął się teraz, bo dojechała szczepionka", wirusolog odparł, że jest to "tragiczne i skandaliczne". - Z tego, co słyszę, też dojechała w zbyt małej ilości - powiedział. Wirusolog wskazał, że badania pokazały, iż szczepionki na COVID i przeciwko grypie się "nie gryzą" i można je podawać nawet podczas tej samej wizyty u lekarza. - Liczę, że w przyszłości będziemy dysponowali szczepionką skojarzoną, gdzie przy jednym zastrzyku będziemy dostawali zabezpieczenie przed grypą i przed covidem i to by chyba ułatwiło i zmotywowało część osób do szczepień - ocenił.

