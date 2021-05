"Chciałbym się przyczynić do skończenia koszmaru, który trwa od roku". Majówkowe szczepienia bez rejestracji

Deszczowa pogoda nie odstraszyła chętnych do przyjęcia jednodawkowego preparatu firmy Johnson & Johnson bez konieczności rejestracji. W niedzielę, drugi z trzech dni akcji, przed 16 mobilnymi punktami szczepień przeciw COVID-19 od wczesnego rana ustawiały się długie kolejki. - Frekwencja dopisuje, mimo chłodu, wiatru i opadów deszczu - mówił Marcin Tymiński z biura prasowego wojewody pomorskiego.

Od soboty w każdym województwie dostępny jest jeden mobilny punkt szczepień powszechnych. W ramach akcji "Zaszczep się w majówkę" pojawiły się one we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Gdyni, Chorzowie, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie.

W mobilnych punktach można się zaszczepić bez rejestracji, za to z e-skierowaniem. Adresy i godziny otwarcia punktów w poszczególnych miastach znajdziesz tutaj: Masz e-skierowanie? W tych punktach zaszczepisz się w majówkę bez rejestracji >>>

Wrocław

Jak przekazały służby prasowe wojewody dolnośląskiego, w punkcie szczepień ustawionym przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu zaszczepiło się w niedzielę 1008 osób. W sobotę, pierwszego dnia prowadzonej w wielu polskich miastach akcji "Zaszczep się w majówkę", zastrzyk przyjęło 1030 osób.

We wrocławskim mobilnym punkcie szczepienia zakończyły się w niedzielę o godzinie 18. Pomimo deszczowej pogody do punktu ustawiła się długa kolejka. Pacjenci oczekujący na szczepienie mogli liczyć na ciepłą herbatę.

Kraków

W niedzielę chętnych do zaszczepienia - podobnie jak dzień wcześniej - nie brakuje. Od świtu ustawiają się długie kolejki zainteresowanych. - Jestem tu od godziny od 2. Mąż za tydzień wyjeżdża za granicę, a tu jest możliwość zaszczepienia się jednorazowo. Trzeba to wykorzystać - mówiła jedna z kobieta, stojących w kolejce.

W Krakowie chętni do przyjęcia zastrzyku gromadzili się przed punktem szczepień już od samego rana, mimo ulewnego deszczu. Jeszcze przed otwarciem punktu w kolejce czekało już ponad 400 osób uzbrojonych w parasolki i cierpliwość. - Chciałbym się przyczynić do skończenia tego koszmaru, który trwa od roku. Nie jest za zimno, warto poczekać - powiedział jeden z oczekujących na szczepienie.

W punkcie na Rynku Głównym w Krakowie można się szczepić od godziny 8 do 20. Pracują tam trzy zespoły szczepiące ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, składające się z: trzech lekarzy, sześć pielęgniarek i sześciu pracowników administracyjnych.

- Do godziny 14 zaszczepionych zostało około 600 osób. Podobnie jak wczoraj preparat Johnson & Johnson otrzyma około 1,2 tysiąca. Na końcu kolejki stoi żołnierz WOT, który informuje, że takie są możliwości punktu i zaprasza zainteresowanych na jutro - powiedziała rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Olsztyn

W niedzielę w mobilnym punkcie szczepień zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie szczepionkę przyjęło 920 osób - poinformował rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. To o ponad 100 więcej niż pierwszego dnia majówkowej akcji szczepień.

W olsztyńskim urzędzie wojewódzkim przygotowano trzy stanowiska szczepień. Wejście znajduje się przy alei Piłsudskiego. Do przyjęcia preparatu niepotrzebna jest wcześniejsza rejestracja ani zgłoszenie mailowe czy telefoniczne. W sumie na akcję szczepienia w majówkę zarezerwowano w Olsztynie 2,5 tysiąca dawek.

Warszawa

Bardzo długa kolejka ustawiła się przed punktem szczepień na Placu Bankowym w Warszawie, w którym szczepienia ruszyły o godzinie 10. Jak relacjonowała reporterka TVN24, niektórzy ustawiali się przed nim już o godzinie 3 nad ranem. Na szczęście dla warszawiaków w stolicy warunki pogodowe są nieco bardziej sprzyjające niż w Krakowie. Mimo to w pobliżu punktu podstawiono miejskie autobusy, w których można odpocząć. Około godziny 13 żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zamknęli kolejkę.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz przekazała, że w niedzielę były to 1043 osoby. - Ten dzień uznajemy za udany - przyznała w rozmowie z TVN24. Przekazała, że na poniedziałek przygotowanych jest ponad 1000 szczepionek, a punkt będzie czynny do godziny 18.

W stolicy Wielkopolski też ogromne zainteresowanie. W sobotę w mobilnym punkcie nad Jeziorem Maltańskim zaszczepiono tysiąc osób. Deszcz, wiatr i niska temperatura nie odstraszyły chętnych i dziś. Punkt szczepień miał zacząć pracę o godzinie 10, mimo to w kolejce już po godzinie 8 stało około 200-300 osób.

W niedzielę deszcz, wiatr i niska temperatura nie odstraszyły chętnych. Punkt szczepień miał zacząć pracę w o godzinie 10, mimo to w kolejce już po godzinie 8 stało 200-300 osób. Pierwsi chętni pojawili się o godzinie 5 i zabrali ze sobą krzesełka. – Czekający w kolejce mówią, że motywacja jest jedna: chcą załatwić to raz, a dobrze. Wiadomo, że w punkcie pracują cztery zespoły medyków. Łącznie mogą zaszczepić około 100 osób w godzinę – relacjonował Aleksander Przybylski, reporter TVN24.

Tomasz Stube powiedział, że w poniedziałek szczepienia rozpoczną się o godzinie 8. Przez cały dzień obsłużonych może być nawet 1,5 tysiąca osób. Tego dnia kadra medyczna będzie czekać w punkcie szczepień przy trybunie głównej toru regatowego do około godziny 19.00 lub do wyczerpania zapasów dawek.

W Chorzowie podobnie jak w sobotę przed mobilnym punktem szczepień ustawiła się kolejka chętnych do przyjęcia jednodawkowego preparatu. Szczepienia rozpoczęły się już o godzinie 8. Jak relacjonuje reporterka TVN24, kolejka przed miejscowym punktem szczepień jeszcze przed jego otwarciem liczyła kilkaset metrów. W sobotę w Chorzowie zaszczepiono 1005 osób, w niedzielę mniej. O godzinie 14 służby wojewody informowały, że zostało jeszcze 600 dawek.

Chętnych nie brakuje, i to nawet z zagranicy. - Przyjechałem specjalnie z Norwegii, żeby się zaszczepić. Znam ludzi, którzy przeszli tę chorobę i wiem, jak ciężko (się ją przechodzi) i dlatego warto się zaszczepić - tłumaczył jeden z oczekujących w kolejce.

Kadra medyczna wykonuje szczepienia w Szczecinie w godzinach od 9.00 do 19.00

W niedzielę, podobnie jak w sobotę, medycy szczepili chętnych od godziny 10 do 17. Szczepienia będą prowadzone w tym samych godzinach także w poniedziałek. W niedzielę pierwsi chętni pojawili się około godziny 7.30.

- Przyjechałam z Gdańska do córki, która tu studiuje i będę miała taką pamiątkę turystyczną z Białegostoku w postaci szczepienia. (...) Chcę wrócić do normalności - mówiła pani Karina.

Co, jeśli tempo szczepień będzie zbyt niskie i część dawek zostanie? - Monitorujemy całą sytuację. Mamy przygotowany ten punkt na określoną liczbę dawek. Jeżeli zajdzie taka konieczność, a będą takie możliwości, z jednej strony możemy tę akcję próbować wydłużyć o kolejny dzień, czyli 4 maja - powiedział w niedzielę Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Dodał, że inna możliwość jest taka, że szczepionki będą wykorzystane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, który prowadzi swoje stacjonarne punkty szczepień. Wojewoda zaznacza, że jest w stałym kontakcie z dyrekcją szpitala USK, trwa analiza tempa szczepień.

Pierwszego dnia akcji jednodawkowy preparat otrzymało 467 osób. Z danymi z niedzieli to razem 897 osób.

Tutaj punkt szczepień znajduje się przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Przygotowano siedem stanowisk do rejestracji i 14 zespołów medyków. W Rzeszowie punkt szczepień jest czynny od godziny 8 do 18. Przez pierwsze trzy godziny zaszczepiło się 200 osób.

Do punktu można się zgłaszać od 10 do 18. Na godzinę przed otwarciem w kolejce oczekiwało około 50 osób. Pierwsi chętni pojawili się o godzinie 6. Ze względu na złe warunki pogodowe żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozłożyli dodatkowy namiot, aby osoby stojące w kolejce nie mokły.

W województwie pomorskim mobilny punkt szczepień wyznaczono na parkingu w pobliżu Teatru Muzycznego w Gdyni. Marcin Tymiński z biura prasowego wojewody pomorskiego przekazał, że "drugi dzień akcji przebiega bardzo sprawnie". - Frekwencja dopisuje, mimo chłodu, wiatru i opadów deszczu. Do południa udało nam się zaszczepić około 250 chętnych. Punkt będzie czynny do godziny 19. Zapraszamy również w poniedziałek od 9 do 19 - powiedział.