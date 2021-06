Czy można przyspieszyć szczepienie drugą dawką? Michał Kuczmierowski wyjaśnia

Terminy szczepienia drugą dawką, które były wyznaczane przy pierwszym szczepieniu, obowiązują i należy się do nich stosować - mówił w TVN24 Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Strategicznych, pytany o to, czy możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania między podawanymi dawkami szczepionek. Dodał jednak, że "jeżeli jest sytuacja wyjątkowa i dostępność szczepionek w danym punkcie jest większa, to na pewno ten punkt wyjdzie naprzeciw takim potrzebom".