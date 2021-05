Co po szczepieniu? "Wirus wciąż cyrkuluje, nie powinniśmy jeszcze tych hamulców do końca odpuścić"

My cały czas uważamy, że wirus cyrkuluje w populacji w na tyle dużej ilości, że nie powinniśmy jeszcze tych hamulców do końca odpuścić - mówił w TVN24 immunolog i pulmonolog doktor Wojciech Feleszko. - W szpitalu, mimo że wszyscy jesteśmy zaszczepieni, w miejscach, gdzie się gromadzimy, zakładamy maseczki - dodał.

W niedzielę trwa drugi dzień akcji "Zaszczep się w majówkę" . Wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, mający aktywne e-skierowanie, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Do tej pory w Polsce podano łącznie ponad 11,8 miliona dawek szczepionki na koronawirusa. Tylko w sobotę zastrzyk otrzymało w naszym kraju ponad 280 tysięcy osób.

Liczba Polaków w pełni zaszczepionych wynosi obecnie 2 959 722 , czyli 7,6 procent całej populacji. Tymczasem co najmniej jedną dawkę otrzymało już 8 917 338 osób (22,97 proc. populacji).

"Nie powinniśmy jeszcze tych hamulców do końca odpuścić"

Feleszko był pytany, czy po otrzymaniu wszystkich wymaganych dawek szczepionki jesteśmy w pełni bezpieczni i w związku z tym nie musimy dłużej przestrzegać restrykcji. - My cały czas uważamy, że wirus cyrkuluje w populacji w na tyle dużej ilości, że nie powinniśmy jeszcze tych hamulców do końca odpuścić - odparł. Podał przykład z własnego środowiska. - W szpitalu, mimo że wszysycy jesteśmy zaszczepieni, w miejscach, gdzie się gromadzimy, zakładamy maseczki. Nie mówiąc o kontakcie z pacjentem. Mimo wszystko wśród nas mogą być osoby, które tego wirusa transmitują - tłumaczył Feleszko.

Jego zdaniem powrót do normalności wymaga czasu. - Przypuszczam, że jak osiągniemy odporność stadną, kiedy to 70-80 procent społeczności będzie odpornych, wówczas będzie można myśleć o tym, by te hamulce całkowicie popuścić - stwierdził.