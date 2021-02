Broniarz: Nie deprecjonujemy szczepionki, chcemy się szczepić. Emocje wywołał fatalny komunikat

Nie polemizujemy z fachowcami. Wątpliwości dotyczą całej otoczki, która temu towarzyszyła. Rząd z czegoś, co mogło być ewidentnym sukcesem zrobił porażkę medialną - mówił o planowanych szczepieniach nauczycieli preparatem AstraZeneki szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. - My od czerwca ubiegłego roku zabiegamy o szczepienia. Chcemy się szczepić, jesteśmy w pełni do tego przygotowani, natomiast fatalny komunikat wywołał emocje, które u sporej części nauczycieli wywołały zróżnicowaną reakcję - wyjaśniał.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do końca lutego do Polski ma trafić nieco ponad pół miliona dawek szczepionki AstraZeneki. Jak przekazał, "Rada Medyczna przedłożyła rekomendacje dotyczące szczepionki firmy AstraZeneca, na podstawie których została podjęta decyzja, że w Polsce ta szczepionka będzie wykorzystywana dla osób między 18. a 60. rokiem życia". Dodał, że w konsekwencji Rada zarekomendowała również, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, czyli nauczycieli.

Po tej informacji szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz napisał na Twitterze: "Żądamy skutecznej szczepionki a nie eksperymentowania na nauczycielach i pracownikach oświaty!! Którą szczepionką szczepił się rząd?". Później napisał zaś: "Nie deprecjonujemy tej szczepionki. Wiemy, że jest dopuszczona do użytku. Niepokój środowiska jest spowodowany fatalną komunikacją strony rządowej, bo przekaz po wczorajszej konferencji był taki: jest szczepionka nieodpowiednia dla seniorów, to dajmy ja nauczycielom".

"Nie deprecjonujemy, nie polemizujemy z fachowcami"

Sławomir Broniarz w rozmowie z TVN24 powiedział, że "wątpliwości nie dotyczą szczepionki jako takiej". - Nie deprecjonujemy, nie polemizujemy z fachowcami. Wątpliwości dotyczą całej otoczki, która temu towarzyszyła - mówił.

- Jeszcze trzy tygodnie temu pan minister Dworczyk mówił: nie ma żadnych szans na szczepienie nauczycieli, nie ma możliwości szczepień, chociaż już wszyscy wiedzieli, że AstraZeneca będzie oferowała szczepionkę i nagle pojawia się komunikat, który de facto jest przyczyną wszystkich tych negatywnych emocji. Komunikat mniej więcej z takim przekazem: ponieważ nie jesteśmy w stanie tej szczepionki wykorzystać w całej przestrzeni wiekowej, to damy to nauczycielom. Rząd z czegoś, co mogło być ewidentnym sukcesem zrobił porażkę medialną - powiedział.

- Co stało na przeszkodzie trzy tygodnie temu powiedzieć nam: staniemy na głowie, wywalczymy tę szczepionkę, jesteście dla nas ważni, chcemy odmrażać szkoły, chcemy, żeby edukacja wróciła na normalne tory, więc zrobimy wszystko, żeby szczepionkę firmy AstraZeneca dać nauczycielom? - pytał.

A - jak powiedział - wtedy mówiono, że szczepienia nauczycieli będą w kwietniu, maju, być może czerwcu. - Te wątpliwości dotyczą przekazu, komunikacji, informacji pana ministra Dworczyka, ten przekaz wywołał takie emocje - dodał.

"Wątpliwość i pytania, które zadaje ta część środowiska, która ma powyżej 55. roku życia"

Z informacji zamieszczonych w charakterystyce preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, jednak "obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych"

O szczepionce AstraZeneki mówił w środę w "Rozmowie Piaseckiego" prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr Grzegorz Cessak. Jak wyjaśnił, "Europejska Agencja Leków nie uwzględniła dwóch badań klinicznych ze względu na małą liczbę populacyjną osób starszych". - W badaniach klinicznych osób starszych powyżej 65. roku życia było tylko 13 procent, a powyżej 75. roku życia niespełna 3 procent. To spowodowało, że Europejska Agencja Leków uznała, że za mała jest liczba osób uczestniczących, ale to nie znaczy, że ta szczepionka dla tej grupy osób jest nieskuteczna - wyjaśniał Cessak.

Broniarz odpowiedział, że tu pojawia się "wątpliwość i pytania, które zadaje ta część środowiska, która ma powyżej 55. roku życia". Wskazał, że jest to 150-160 tysięcy osób. - Co będzie w sytuacji, gdy nauczycielka będzie musiała wrócić do szkoły, ma 58 lat i nie wie, czy ta szczepionka będzie efektywna akurat z jej punktu widzenia - mówił.

"Chcemy się szczepić, jesteśmy w pełni do tego przygotowani, ale fatalny komunikat wywołał emocje"

- Reasumując, nie ma deprecjonowania roli tej szczepionki. Tak jak jakiejkolwiek innej. My od czerwca ubiegłego roku zabiegamy o szczepienia. Dzisiaj nagle negowanie samej istoty szczepienia byłoby totalnym nieporozumieniem. Chcemy się szczepić, jesteśmy w pełni do tego przygotowani, natomiast ten fatalny komunikat wywołał emocje, które siłą rzeczy u sporej części nauczycieli wywołały zróżnicowaną reakcję - wyjaśniał Broniarz.

Przyznał także, że na razie nauczyciele nie mają żadnej informacji, kiedy te szczepienia będą i jak one będą zorganizowane. - Nie ma żadnej informacji, która byłaby klarowną informacją dla osób powyżej 55.. roku życia. Tak samo, jak nie mają informacji ci, którzy mają być szczepieni w pierwszej kolejności, czyli od poniedziałku - mówił.

