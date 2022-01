Szczepienia przeciw COVID-19. CDC: trzecia dawka Moderny lub Pfizera oferuje silną ochronę przeciwko omikronowi

Odporność po przyjęciu dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19

Biorąc pod uwagę osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionek, dane wskazują na 81-procentową skuteczność w przypadku omikronu w okresie do 6 miesięcy od drugiej dawki oraz 57-procentową po 6 miesiącach.

"Dobre wieści" dla przyjmujących trzecią dawkę

"Dobre wieści są takie, że dla ludzi, którzy otrzymali trzecią dawkę, skuteczność jest bardzo wysoka i chroni przed umiarkowanie poważnym i poważnym przebiegiem choroby. To są jedne z pierwszych danych, które pokazują rzeczywisty poziom ochrony w Stanach Zjednoczonych" - powiedział Thompson, cytowany przez "Washington Post". Dziennik zaznacza jednak, że szczepienie nie stanowi gwarancji przeciwko infekcjom wariantem omikron.

Trzecia dawka szczepionki i około 80-procentowa ochrona. "Powinniśmy to świętować"

Jak pisze "The Washington Post", eksperci zajmujący się zdrowiem z zadowoleniem przyjęli nowe dane i wyrazili nadzieję, że zachęcą one Amerykanów do przyjęcia dawek przypominających.