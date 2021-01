Wiktor Zborowski o wolontariacie za szczepienie poza kolejnością. "Trzeba to zrobić"

Uważam, że to jest dobry pomysł, mimo że w całej tej awanturze moje intencje były czyste. Ja tego nie odbieram jako karę - powiedział w poniedziałek aktor Wiktor Zborowski. Odniósł się do słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który zaproponował wolontariat dla osób zaszczepionych poza kolejnością przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej o wynikach zleconej przez niego kontroli w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , gdzie przeciw COVID-19 zaszczepiono osoby spoza grupy zero. Znajdują się w niej między innymi medycy i personel podmiotów leczniczych.

"Uważam, że to jest dobry pomysł"

- Trzeba to zrobić. Uważam, że to jest dobry pomysł, mimo że w całej tej awanturze moje intencje były czyste, więc ja tego nie odbieram jako jakąś karę - powiedział. - Ja w razie czego mogę na to wyrazić zgodę - dodał aktor.