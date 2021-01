Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: nie ustąpię z zajmowanego stanowiska

W poczuciu odpowiedzialności za reformę uczelni i dając świadectwo odwagi cywilnej, odmawiam spełnienia oczekiwań ministra zdrowia – napisał w oświadczeniu rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciong. W poniedziałek minister Adam Niedzielski stwierdził, że oczekuje dymisji rektora WUM w związku ze szczepieniem osób spoza grupy zero w placówkach uniwersytetu.

"W związku z wypowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który podczas konferencji prasowej w dniu 11.01.2021 r. wyraził oczekiwanie mojej dymisji z funkcji rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oświadczam, że nie ustąpię z zajmowanego stanowiska" – napisał we wtorek profesor Zbigniew Gaciong.

Jak stwierdził, "minister zdrowia Adam Niedzielski w swoim wystąpieniu uznał, że powinienem złożyć dymisję, co w jego mniemaniu byłoby dowodem 'umiejętności pokazania odwagi cywilnej'".

Niedzielski o sytuacji na WUM: uczelnia medyczna stała się miejscemm gdzie dochodzi do tak drastycznego nadużycia władzy

Niedzielski o "rozpaczliwej obronie stanowiska"

Do oświadczenia rektora WUM odniósł się minister Niedzielski. "Próba nadania tej sytuacji kontekstu politycznego i sprowadzenia jej do przepychanki z Ministrem Zdrowia to rozpaczliwa obrona stanowiska" – napisał na Twitterze.