Bez kolejki, bez terminu. Od dziś łatwiej o szczepienie dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami od poniedziałku mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw COVID-19. Nie muszą się wcześniej zapisywać na konkretny termin. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik powiedział, że "mocno naciska" na to, żeby szczepienie bezkolejkowe było zaoferowane także osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami od 10 maja mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Wystarczy, że przyjadą do punktu szczepień powszechnych. Po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia będą mogły od razu otrzymać zastrzyk.