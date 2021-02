Jak będzie przebiegać szczepienie nauczycieli? Pytania i odpowiedzi

Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

Jak będą wyglądać szczepienia nauczycieli?

Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu. Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki.

Jak będzie wyglądać rejestracja nauczycieli?

Co musi zrobić nauczyciel, by otrzymać szczepionkę?

Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

Którym preparatem będą szczepieni nauczyciele?

Szczepienia nauczycieli a powrót do nauki stacjonarnej

- Nie uzależniamy powrotu do szkół od zaszczepienia nauczycieli, tak jak nie uzależnialiśmy powrotu do szkół klas I-III od zaszczepienia nauczycieli klas I-III. Decyzja o tym, czy kolejne roczniki uczniów wrócą do szkół to decyzja, która będzie podejmowana na najwyższym szczeblu przez premiera, zależy od wielu czynników, w tym od tego, co dziś dzieje się w szkołach, od tego, czy dziś nie rozprzestrzenia się koronawirus wśród dzieci i nauczycieli, od tego, jakie będą wyniki testów, które będą przeprowadzane w przyszłym tygodniu - wskazał Czarnek.