Szczepienia nauczycieli. W poniedziałek rusza kolejna tura rejestracji

W piątek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przekazał, że po konsultacjach ze środowiskami medycznymi i ekspertami szef resortu zdrowia wydał wytyczne mówiące o tym, że szczepionką AstryZeneki mogą być szczepione osoby urodzone w roku 1956 i młodsze. Oznacza to – doprecyzował – że szczepionką tą mogą być szczepione osoby od 18 do 65 lat.

Tego dnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekazał, że w poniedziałek od godziny 8 rusza akcja rejestracji nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich na szczepienia. - Szczepienia oczywiście dobrowolne, ale do tych szczepień wszystkich nauczycieli zachęcamy – powiedział Czarnek.

Dwa systemy

Minister poinformował przy tym, że stworzono dwa systemy rejestracji. Jeden dla nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy będą się mogli zapisać na szczepienia za pośrednictwem dyrektorów placówek. Drugi będzie do dyspozycji rektorów uczelni od poniedziałku. Za jego pośrednictwem zarejestrują się nauczyciele akademiccy.

Obecna na konferencji wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek wyjaśniła, że od poniedziałku rejestrować będą się wszyscy nauczyciele do 65 lat, uczący w szkołach, przedszkolach i w placówkach oświatowych .

Przypomniała, że w tym tygodniu - od poniedziałku do środy - rejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19 mogli ci nauczyciele, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą , czyli: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek. Nie dotyczyło to nauczycieli w wieku powyżej 60 lat.

Jak będzie wyglądała rejestracja?

Od poniedziałku rejestrować się mogą nauczyciele, którzy byli uprawnieni do szczepień w pierwszej kolejności, ale przekroczyli 60 lat, ci, którzy byli uprawnieni, ale nie zdecydowali się do tej pory zarejestrować, a także wszyscy inni, którzy nie byli uprawnieni do szczepienia w pierwszej kolejności.