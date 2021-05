"Najciężej chore dzieci, jakie mieliśmy, to były nastolatki"

Trzeba założyć, że wirus w szczególności wśród nastolatków będzie cyrkulował bardzo efektywnie - powiedział w TVN24 doktor Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Goście "Faktów po Faktach" odnieśli się do zapowiedzi szczepień nastolatków przeciw COVID-19. Jak przyznała doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, "dzieci również powinny być szczepione, bo są częścią tej populacji i ważnym transmiterem".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 4255 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 343 osób chorych na COVID-19.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że od 17 maja osoby w wieku 16 i 17 lat będą mogły rejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem Pfizer/BioNTech. Zapowiedział, że najpóźniej do piątku zostaną przedstawione szczegóły.

"Nawet dwunastolatki czy czternastolatki"

Do tej kwestii odnieśli się w "Faktach po Faktach" dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska, specjalista chorób zakaźnych, ordynator w wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Warszawie, a także dr hab. n. med. Wojciech Feleszko, pediatra i immunolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jak mówił doktor, "populacja dzieci w Polsce to jest około 7,5 miliona osób, czyli około 20 procent społeczeństwa". - Trzeba założyć, że wirus w szczególności wśród nastolatków będzie cyrkulował bardzo efektywnie - mówił.

Jak zauważył, "to na pewno jest grupa, w której powinniśmy zastopować cyrkulację wirusa, dlatego, że może to być grupa, która docelowo zagrozi dorosłym". - Z perspektywy pediatrii i naszych oddziałów dziecięcych w Warszawie najciężej chore dzieci na ostry covid, jakie mieliśmy, to były właśnie nastolatki, nawet dwunastolatki czy czternastolatki, które chorowały dokładnie tak jak dorośli na pograniczu oddziałów intensywnej opieki medycznej - dodał.

Cztery powody

Doktor Feleszko wskazał powody, dla których warto zachęcić młode osoby do szczepień. - Powód pierwszy to transmisja społeczna wirusa, także wśród osób dorosłych, które z takich czy innych względów nie mogły zostać zaszczepione albo nie odpowiedziały na szczepionkę - wskazywał.

- Drugi powodem jest to, że (dzieci) też mogą ciężko zachorować. Trzecim, że część z tych pacjentów rozwija pocovidowy zespół wielonarządowy zapalny i to też jest bardzo poważna choroba - mówił pediatra.

- Czwarty powód jest taki, że wirus replikujący w społeczeństwie zagraża temu, że mogą powstać nowe warianty w innych krajach, więc nie możemy sobie pozwolić, żeby ta populacja dzieci była rezerwuarem, która przez nauczycieli przeniesie tego wirusa na dorosłych w trochę zmienionej postaci - dodał.

"Zespół wielonarządowy u dziecka to jest zespół śmiertelny"

Dr Cholewińska-Szymańska podkreślała, że "dzieci, obojętnie w jakim wieku odgrywają niezmiernie ważną rolę w tym łańcuchu transmisji zakażenia". - Jeżeli my w społeczeństwie dążymy do wytworzenia odporności stadnej, to dzieci również powinny być szczepione, bo są częścią tej populacji i ważnym transmiterem - mówiła.

Doktor mówiła, że "trzeba przekonać rodziców do tego, że dzieci transmitują zakażenie na nich, nauczycieli, nianie i dziadków". Potwierdziła także, że same dzieci mogą ciężko zachorować. - Ten zespół wielonarządowy u dziecka to jest zespół śmiertelny - dodała.

Odnosząc się do sytuacji pandemicznej w Polsce, doktor powiedziała, że "w tej chwili widzimy, że trzecia fala chyba opada, ale te przypadki, które się teraz rejestruje i zgłasza (...) to jest żniwo z weekendu majowego".

- Być może ta opadająca trzecia fala będzie się tlić na takim podprogowym poziomie, natomiast niewątpliwie poczekajmy do jesieni, bo jesień jest takim newralgicznym momentem dla wirusów i epidemii - mówiła. Jak stwierdziła, "wtedy zobaczymy, czy nie będzie czwartej fali".

