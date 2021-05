Posłanka zaszczepiła się w ciąży: stres ma dużo większe konsekwencje niż odczyny poszczepienne

Pod koniec kwietnia eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników opublikowali stanowisko w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 kobiet ciężarnych. Potwierdzili, że szczepionki te powinny być oferowane ciężarnym i kobietom karmiącym. Wyjaśniano, że kobiety ciężarne należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem, co "powinno skłaniać do wdrożenia profilaktyki tej choroby w formie szczepień".