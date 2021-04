60-latkowie przesuwani na kwiecień, osoby młodsze na maj. Co wiemy po konferencji Dworczyka

Chcemy przesunąć wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, które dziś mają terminy wyznaczone na maj, na kwiecień - powiedział na piątkowej konferencji szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Jak przekazał, wszystkie kanały rejestracji na szczepienia zostały uruchomione, obserwowane jest jednak duże obciążenie systemu.

Zapisy na szczepienia dla osób od 40. do 59. roku życia ruszyły bez zapowiedzi w nocy ze środy na czwartek. Dotyczyły osób, które zgłaszały wcześniej chęć szczepienia. Dostawały one możliwość zapisów w kwietniu. W czwartek rano w RMF FM minister Michał Dworczyk informował, że ponieważ rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 59. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.